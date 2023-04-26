На новом томографе в Зеленоградске с начала года провели свыше 400 исследований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В конце 2022 года в больнице Зеленоградска установили новый 128-срезовый компьютерный томограф, на нем уже было выполнено 434 исследования, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На оборудование было выделено почти 80 млн рублей, еще около 5 млн было направлено на капитальный ремонт кабинетов для размещения томографа

«Направление для проведения компьютерной томографии пациенты по показаниям могут получить от всех специалистов поликлиники, в том числе врачей центра амбулаторной онкологической помощи. Исследования осуществляются как с контрастным усилением, так и без него. Средний возраст пациентов, обследованных за четыре месяца, составил 62 года», - сообщили в пресс-службе правительства.