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НовостиОбщество26 апреля 2023 17:03

Область выделила Гусеву 96 млн рублей на водоснабжение поселков

Все работы должны быть выполнены до конца 2023 года
Виктор Сергеев

Региональные власти выделяют администрации Гусева субсидию в размере 96 млн рублей на водоснабжение. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

71,6 млн рублей будут направлены на строительство системы водоотведения в поселке Первомайское. Еще 24,8 млн пойдут на строительство системы водоснабжения и водоотведения в поселке Приозерное.

Средства из бюджета выделяются при условии софинансирования работ со стороны муниципалитета. Все работы должны быть выполнены до конца 2023 года.