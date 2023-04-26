Область выделила Гусеву 96 млн рублей на водоснабжение поселков

Региональные власти выделяют администрации Гусева субсидию в размере 96 млн рублей на водоснабжение. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

71,6 млн рублей будут направлены на строительство системы водоотведения в поселке Первомайское. Еще 24,8 млн пойдут на строительство системы водоснабжения и водоотведения в поселке Приозерное.

Средства из бюджета выделяются при условии софинансирования работ со стороны муниципалитета. Все работы должны быть выполнены до конца 2023 года.