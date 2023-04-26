В Калининграде полицейские разыскали пропавшую 16-летнюю девушку

В Калининграде завершены поиски несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

16-летняя школьница ушла из школы 25 апреля и не вернулась домой. На связь не выходила, о своём местонахождении никому не сообщала.

Все это время полицейские занимались ее поисками, проверяли адреса, где она могла находиться.

26 апреля сотрудники полиции заметили несовершеннолетнюю в торговом центре и тут же передали её инспекторам ПДН.

Стражи порядка выяснили, что все это время школьница гуляла с подругой и ночевала у нее же. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.