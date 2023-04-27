Полиция Гусева разыскивает пропавшего 9 лет назад мужчину

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Гусева разыскивает Сергея Павлюченко, 1975 года рождения.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 17 января 2014 года мужчина ушел в неизвестном направлении из дома своих знакомых на улице Дорожной в Гусеве, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

В Гусеве он проживал на улице Толстого.

Приметы: на вид 40 лет, рост 172 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза карие.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Сергея Павлюченко, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8(40143)-3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.

Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.