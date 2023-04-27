В Балтийске построят жилой комплекс из трех пятиэтажек

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Архитектурный проект жилого комплекса в Балтийске обсудили в среду, 26 апреля, на заседании градостроительного совета. Проект был одобрен к реализации.

Три дома под названием «Балтийская гавань» появятся между парком имени Головко и улицей Московской. Архитектор Анна Павлова представила эскизные изображения трех пятиэтажек, совсем ничем не примечательных, в которых появится 150 квартир. При этом парковка рассчитана всего на 40 автомобилей.

- Жилая застройка Балтийска представлена трехэтажными – пятиэтажными жилыми домами и индивидуальными домами. Проектируемые дома по масштабу и характеру вписываются в существующую застройку, - сказала Анна Павлова, ответив, что фасады будут отделаны штукатуркой.

Часть деревьев в зоне застройки попадут под вырубку, но предполагается компенсационное озеленение.

Архитектор Олег Васютин назвал архитектуру лаконичной, с ясной посадкой, но посоветовал не отделять детскую площадку от общего комплекса и продумать так, чтобы она не была в тени.

Проект общим решением членами совета был согласован.