Калининградцы, работающие на удаленке, рассказали, на что отвлекаются в течение дня

В Калининградской области, каждый четвертый работает в удаленном или гибридном формате. Таковы результаты опроса сервиса hh.ru.

У таких трудящихся из дома есть привычка в рабочее время отвлекаться на посторонние дела. Чаще всего люди ходят в магазин за продуктами или одеждой – так отвлекаются от работы 40% респондентов. Еще 33% в течение рабочего дня могут съездить по своим делам. 30% делают перерывы на чтение или просмотр чего-то в интернете. 12% отвлекаются на выгул домашних животных. Еще 5% опрошенных любят в рабочее время поиграть в онлайн-игры.

При этом 29% не позволяют себе отвлекаться от рабочего процесса на посторонние дела.

Сообщается, что в регионе наибольшая доля удаленщиков на данный момент насчитывается среди ИТ-специалистов (40%), маркетологов и рекламщиков (38%), представителей сферы страхования и консалтинга (26%), а также менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов (19%).