Калининградцев приглашают на бесплатный спектакль по Чехову

В грядущие выходные, 29 и 30 апреля, в 19.00 в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова пройдет дебютный показ спектакля «Медведь» (16+, по пьесе Чехова) экспериментального театра «Феномен».

Как сообщают организаторы, попасть на него можно бесплатно.

«Зрители познакомятся с новым калининградским театром «Феномен» и его молодыми артистами. В постановке принимают участие музыканты из Калининграда», - рассказали в библиотеке.

Создатели определили жанр постановки как «одноактную фэнтезийную трагикомедию-фарс с элементами мюзикла».

Спектакль пройдет при поддержке Калининградского регионального отделения Союза театральных деятелей России.