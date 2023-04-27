В Калининградской области с 1 мая начнет действовать летнее расписание электричек

Летнее расписание электричек начинает действовать в Калининградской области дороге с 1 мая.

Как сообщает пресс-служба КЖД, всего будет назначено дополнительно 49 пригородных поездов. Так, с 1 мая в регионе будут курсировать 155 пригородных поездов, из них:

- на Зеленоградском направлении – по рабочим дням 34 поезда, по выходным и праздничным дням 47 поездов;

- на Светлогорском направлении – по рабочим дням 35 поездов, по выходным и праздничным дням 38 поездов;

- между Зеленоградском и Светлогорском — по рабочим дням 12 поездов, по выходным и праздничным дням 11 поездов

По выходным и праздничным дням перерывы между отправлением поездов с Северного вокзала в Зеленоградск будут составлять в среднем 30 минут.

Подробное расписание здесь.