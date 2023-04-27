В Янтарном два пляжа получили награду «Голубой флаг»

. Фото: Александр КАТЕРУША

В этом курортном сезоне два пляжа в Янтарном будут работать под голубым флагом. О вручении награды «Голубой флаг» в Телеграм-канале рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Престижную отметку получил пляж «Янтарный» и пляж «Центральный».

«Для всех, кто переживал и интересовался... Огромная благодарность за работу администрации Янтарного муниципального округа! Продолжаем подготовку к пляжному сезону», - написал министр.

«Голубой флаг» - это международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Многие туристы руководствуются именно наличием «Голубого флага», выбирая место для отдыха.