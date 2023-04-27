Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 27 апреля

В Калининграде в четверг, 27 апреля, запланирован ряд отключений. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение отключено до 18.00 по адресам:
ул. Камская 2б
ул. А. Суворова 115-119, 115б, 117а, 120-126, 128а,б, 134-144
ул. Судостроительная 14-24, 15, 15а, 17, 17а-г, 19, 21,23(д/с №131), 27, 29. 30а
туп. Тихорецкий 1-3, 2-8, 2б
ул. 8 Марта 2-16
ул. Товарная 1-15, 2-12
Светофор ул. Судостроительная – ул. Батальная
ул. Саратовская 3, 7, 8, 11, 18-28, 19, 19а, 29
ул. Художественная 1-7, 2-8, 12
ул. Воздушная 70, 72, 73-77, 75а, 79а, 85
ул. Бассейная 37, 39,43
пр-кт Мира 111-121, 111а, 121,125, 127, 131,133, 138а, 142-146, 142а, 145, 147, 162, 187
Светофор пр-кт Мира - ул. Бассейная.
До 13.00 нет света на:
ул. Дзержинского 108-128
ул. Типографская 1-7, 2-12
ул. М-ра Козенкова 1-25, 7а, 9а, 2-22
ул. Черниговская 26-70, 39-57
ул. З. Космодемьянской 33-49, 49а, 30-38, 38а, б
пр-кт Победы 88-92
ул. Краснооктябрьская 1-5, 2-12, 9-11.
Светофор ул. Дзержинского – ул. З. Космодемьянской.
С 13.30 до 18.00 не будет света на:
пр-кт Ленинский 123-131
ул. Багратиона 82-112, 87-91, 100, 104а
ул. Казанская 2-8
ул. Новый вал 34
ул. А. Суворова 21, 23а, б, 27.
До 16.00 отключены потребители на ул. Гавриленко 33.
Холодное водоснабжение в связи с ремонтными работами будет отключено до 15.00 по адресам: ул. Интернациональная 40а, 46,48, 58а, б-р Южный 2-16, 2а, 1-15, ул. Н. Карамзина 1-7, ул. У. Громовой 67.