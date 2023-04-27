Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 27 апреля

В Калининграде в четверг, 27 апреля, запланирован ряд отключений. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение отключено до 18.00 по адресам:

ул. Камская 2б

ул. А. Суворова 115-119, 115б, 117а, 120-126, 128а,б, 134-144

ул. Судостроительная 14-24, 15, 15а, 17, 17а-г, 19, 21,23(д/с №131), 27, 29. 30а

туп. Тихорецкий 1-3, 2-8, 2б

ул. 8 Марта 2-16

ул. Товарная 1-15, 2-12

Светофор ул. Судостроительная – ул. Батальная

ул. Саратовская 3, 7, 8, 11, 18-28, 19, 19а, 29

ул. Художественная 1-7, 2-8, 12

ул. Воздушная 70, 72, 73-77, 75а, 79а, 85

ул. Бассейная 37, 39,43

пр-кт Мира 111-121, 111а, 121,125, 127, 131,133, 138а, 142-146, 142а, 145, 147, 162, 187

Светофор пр-кт Мира - ул. Бассейная.

До 13.00 нет света на:

ул. Дзержинского 108-128

ул. Типографская 1-7, 2-12

ул. М-ра Козенкова 1-25, 7а, 9а, 2-22

ул. Черниговская 26-70, 39-57

ул. З. Космодемьянской 33-49, 49а, 30-38, 38а, б

пр-кт Победы 88-92

ул. Краснооктябрьская 1-5, 2-12, 9-11.

Светофор ул. Дзержинского – ул. З. Космодемьянской.

С 13.30 до 18.00 не будет света на:

пр-кт Ленинский 123-131

ул. Багратиона 82-112, 87-91, 100, 104а

ул. Казанская 2-8

ул. Новый вал 34

ул. А. Суворова 21, 23а, б, 27.

До 16.00 отключены потребители на ул. Гавриленко 33.

Холодное водоснабжение в связи с ремонтными работами будет отключено до 15.00 по адресам: ул. Интернациональная 40а, 46,48, 58а, б-р Южный 2-16, 2а, 1-15, ул. Н. Карамзина 1-7, ул. У. Громовой 67.