В Калининграде в воскресенье пройдут семейные забеги и пикник

В Калининграде в воскресенье, 30 апреля, второй раз пройдет культурно-спортивный проект для участия всей семьей RUTS.

Как рассказали организаторы, в отличие от классических забегов идея проекта не в соревновании на скорость, а в знакомстве с городом в беговом формате.

Маршрут беговой экскурсии пройдет по тротуарам, паркам, лестницам города и даже через здания и общественные пространства.

«Старт и финиш забега – на острове Канта. Музей Мирового океана, кирха Памяти Королевы Луизы, Калининградский музей изобразительных искусств, стадион «Балтика» — эти локации откроют свои двери для участников забега. Они не просто пробегут мимо этих мест, но и забегут внутрь», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В программе активности, разминки, викторины и конкурсы.

Расписание забега:

8.00-9.30 — выдача стартовых пакетов;

9.30 — открытие мероприятия, разминка;

10.00 — старт первой волны;

10.15 — старт второй волны;

10.30 — старт третьей волны;

12.30 — закрытие трассы, RUTS-пикник.