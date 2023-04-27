В Калининграде в воскресенье пройдут семейные забеги и пикник

В Калининграде в воскресенье, 30 апреля, второй раз пройдет культурно-спортивный проект для участия всей семьей RUTS.
Как рассказали организаторы, в отличие от классических забегов идея проекта не в соревновании на скорость, а в знакомстве с городом в беговом формате.
Маршрут беговой экскурсии пройдет по тротуарам, паркам, лестницам города и даже через здания и общественные пространства.
«Старт и финиш забега – на острове Канта. Музей Мирового океана, кирха Памяти Королевы Луизы, Калининградский музей изобразительных искусств, стадион «Балтика» — эти локации откроют свои двери для участников забега. Они не просто пробегут мимо этих мест, но и забегут внутрь», - рассказали в пресс-службе мэрии.
В программе активности, разминки, викторины и конкурсы.
Расписание забега:
8.00-9.30 — выдача стартовых пакетов;
9.30 — открытие мероприятия, разминка;
10.00 — старт первой волны;
10.15 — старт второй волны;
10.30 — старт третьей волны;
12.30 — закрытие трассы, RUTS-пикник.