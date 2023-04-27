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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 9:19

У жителей Калининградской области изъяли 9 единиц огнестрельного оружия

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области провели операцию «Арсенал», в рамках которой у населения из незаконного оборота изъяли 9 единиц огнестрельного оружия, 488 единиц боеприпасов.

Также, по данным регионального УМВД, было изъято 35 предметов, содержащих в своем составе порох, 4389 граммов взрывчатых веществ, 4 гранаты и снаряды, составные части оружия и предметы, содержащие иностранную символику.

Всего было проведено 36 обысков при силовом сопровождении Росгвардии и участии кинологов.

В отношении четверых жителей Калининградской области возбуждены уголовные дела.