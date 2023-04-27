У жителей Калининградской области изъяли 9 единиц огнестрельного оружия

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области провели операцию «Арсенал», в рамках которой у населения из незаконного оборота изъяли 9 единиц огнестрельного оружия, 488 единиц боеприпасов.

Также, по данным регионального УМВД, было изъято 35 предметов, содержащих в своем составе порох, 4389 граммов взрывчатых веществ, 4 гранаты и снаряды, составные части оружия и предметы, содержащие иностранную символику.

Всего было проведено 36 обысков при силовом сопровождении Росгвардии и участии кинологов.

В отношении четверых жителей Калининградской области возбуждены уголовные дела.