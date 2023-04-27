В Светлогорске установят фигурки влюбленных ежиков

. Фото: Светлогорский городской округ

В Светлогорске продолжают реализацию проекта «СветлоЕжики». Уже установлено две фигурки ежей. Первый, по имени Светлик, облюбовал местечко на лодочной станции у озера Тихое, а второй, по имени Пыхтик, «живет» возле легендарных вековых лип.

Как сообщается на страничке администрации Светлогорска во «ВКонтакте», в мае на озере Тихом появятся еще два СветлоЕжика. По словам авторов, это будет парочка влюбленных ежиков. Но где их установят – не говорят.

Автор проекта – Серафима Москаева, а скульптуры создает Ангелина Давыдова.

В планах на будущее – выстроить детский туристический маршрут с рассказом о ежиках.