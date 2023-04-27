Посетителей Куршской косы предупредили об обработке территорий от клещей

В четверг и пятницу, 27 и 28 апреля, на Куршской косе будет проводиться противоклещевая обработка. Опрыскать собираются все экологические тропы и территорию Визит-центра национального парка. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

27 апреля клещей травят на территории экологических троп «Озеро Лебедь», «Высота Эфа», Визит-центра.

28 апреля – на экотропах «Танцующий лес», «Высота Мюллера», «Королевский бор».

«Просим воздержаться от посещения туристических объектов в эти дни после 16 часов», - отмечают в нацпарке.