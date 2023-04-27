На улице Невского в Калининграде разрешили построить жилой комплекс с детским садом

. Фото: Правительство Калининградской области

Архитектурную концепцию развития участка на улице А. Невского в Калининграде одобрили на заседании градостроительного совета.

Два многоквартирных жилых дома с административными помещениями предлагается возвести в виде секций высотой от 4 до 8 этажей. Также запланирован встроенный детский сад на 30 мест и здание общественного назначения.

Члены совета посчитали проект интересным и современным. Советник губернатора Калининградской области Вячеслав Генне предположил, что этот комплекс может стать «событием» в этой части города.

Как отметил главный архитектор региона Евгений Костромин, концепция застройки одобрена, но ей предстоит пройти еще несколько этапов до реализации архитектурных решений.

Концепция была разработана по заказу «ДОМ.РФ».