Калининградец избил приятеля, а потом украл у него два телефона

Бойня случилась в одном из домов в пос. Истровка Гвардейского района, где отдыхала дружная компания. Внезапная ссора двух разгоряченных мужчин переросла в драку. 34-летний победитель решил еще и обокрасть соперника.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, он обыскал карманы мужчины и забрал у него два мобильных телефона, а также 800 рублей.

Полицейские задержали злоумышленника по месту жительства. Один мобильник он успел продать, а деньги потратил. Второй телефон был изъят.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.