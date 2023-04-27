Артур Крупин рассказал о планах увеличить количество автобусов в Янтарный

Количество автобусов, которые курсируют между Калининградом и Янтарным, может быть увеличено. Об этом глава Янтарного округа сказал во время прямого эфира в ЦУР во «ВКонтакте» в четверг, 27 апреля.

- У нас была встреча с министром развития инфраструктуры региона Евгенией Кукушкиной. Она с пониманием относится к этому вопросу, - говорит Артур Крупин. - Насколько я знаю, ведутся переговоры с перевозчиками об изменении графика движения автобусов в сторону Янтарного и об увеличении количества автобусов. Надеемся, что это произойдет.

Артур Крупин также отметил, что правительство региона продолжает строительство Приморского кольца в сторону Янтарного.

- Уже ведутся подготовительные работы со стороны Поваровки, проектирование со стороны Красноторовки. Плюс управление дорожного хозяйства Калининградской области ведет проектирование капремонта переулка Донского и улицы Центральной в Синявино. А это фактически третий въезд на территорию Янтарного, - сказал глава администрации.