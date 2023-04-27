В Калининграде покажут бубен Айседоры Дункан и пляжные туфли Сергея Есенина

В Калининграде готовятся провести интересную выставку (12+) в Королевских воротах. Экспозиция расскажет о пребывании Сергея Есенина в Кенигсберге.

10 мая 1922 года Сергей Есенин и Айседора Дункан вылетели в Кенигсберг с московского аэродрома, став одними из первых пассажиров легендарного советского рейса Москва – Кенигсберг.

Предметами выставки станут личные вещи Сергея Есенина и Айседоры Дункан.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Музея Мирового океана, посетители выставки увидят бубен Айседоры Дункан, ее книги из личной библиотеки.

А также зарубежные прижизненные издания произведений Сергея Есенина, которые сейчас являются библиографической редкостью: берлинское и французское издания поэмы «Пугачев», французское издание «Исповеди хулигана».

- Будут в экспозиции и личные вещи поэта. Это котелок и перчатки Сергея Есенина, а также его пляжные туфли, купленные для отдыха на итальянском курорте Лидо, - отметили в пресс-службе учреждения.

Откроется выставка 11 мая в Королевских воротах. Проект «Много я видел, и много я странствовал» подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина.