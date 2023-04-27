Пенсионера из Правдинска будут судить за драку на детском новогоднем вечере в Доме культуры

В Правдинске пенсионера обвиняют в хулиганстве и будут судить. Инцидент с его участием случился еще 28 декабря. Пожилой мужчина в вечернее время, будучи нетрезвым, зашел в местный ДК, где проходило детское новогоднее мероприятие. Он хотел на праздник, но его не пускали.

Как рассказали в пресс-службе областного суда, мужчина сцепился с директором ДК, которая не пускала его на вечер, дважды ударил ее по голове.

Следователям позже пенсионер признался, что тогда выпил самогону и, услышав музыку в ДК, очень хотел внутрь. Спешил так, что даже упал на лестнице, где его и увидела директор учреждения, не разрешившая нежданному гостю пройти в зал к детям.