В Калининграде на набережной у Музея Мирового океана фонтаны запустят 28 апреля

. Фото: Музей мирового океана

В Калининграде на Набережной исторического флота у Музея Мирового океана в пятницу, 28 апреля, откроется сезон фонтанов. Отметим, в Калининграде массово фонтаны запустят лишь 1 мая.

- Главным фонтаном территории остается спасенный музеем «Путти» работы скульптора Станислауса Кауэра, - напомнили в пресс-службе музея. Всего на музейной набережной сейчас пять фонтанов. Все они заработают в пятницу в 16.30.

Количество музейных фонтанов прибавится после открытия корпуса «Планета Океан». Новый фонтан будет обустроен рядом с входной группой.