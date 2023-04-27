На пляжах в Янтарном к 3 июня появятся новые дорожки и кабинки для переодевания

Пляжи Янтарного готовят к открытию купального сезона, к 3 июня. Появятся новые кабинки для переодевания, табло с температурой воды, отремонтируют дорожки. Об этом глава Янтарного округа рассказал во время прямого эфира в ЦУР во «ВКонтакте» в четверг, 27 апреля.

- На пляжах появится новая навигация, новая пляжная инфраструктура, новые кабинки для переодевания, новые объекты общественного питания. Мы заменим благодаря финансированию правительства Калининградской области дорожки, отремонтируем променад. Работы уже ведутся; естественно, в мае они будут в более высоком темпе проводиться в рамках подготовки к пляжному сезону, - рассказал Артур Крупин.

У воды установят все положенные информационные щиты и табло с температурой воздуха и моря, дежурить будут 37 спасателей и 4 фельдшера.

Глава администрации напомнил, что официальное открытие пляжного сезона-2023 состоится в Янтарном 3 июня, в субботу, на Центральном пляже.

Ранее сообщалось, что два пляжа, в том числе и Центральный, получили награду «Голубой флаг».