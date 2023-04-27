В Калининграде начальник отдела налоговой инспекции получил 4 года колонии за мошенничество

В Калининградской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении начальника отдела налоговой инспекции, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в 2017 году налоговая инспекция в ходе камеральной проверки налоговой декларации компании «СК Стил» выявила противоречия в части размера налогооблагаемых доходов.

При этом, сотрудник налоговой, зная, что проверка завершена и он не может привлечь организацию к ответственности, сообщил руководителю предприятия, что за вознаграждение в 1,5 млн рублей он готов повлиять на результат проверки.

Женщина согласилась и заплатила.

Руководитель отдела налоговой инспекции в итоге получил 4 года колонии общего режима.