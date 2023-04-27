«Ростелеком» охватил оптикой с начала года больше 2,6 тыс. домохозяйств в Калининградской области

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«Ростелеком» в Калининградской области с начала года обеспечил технической возможностью подключения к высокоскоростному интернету до 1 Гбит/с и современным цифровым сервисам 2,6 тыс. калининградских семей. Специалисты компании построили волоконно-оптические линии связи к многоквартирным и частным домам в Гурьевском и Светлогорском городских округах и в самом Калининграде.

Андрей Капустин, технический директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Калининградский филиал “Ростелекома” прилагает большие усилия, чтобы количество домохозяйств с высокоскоростным интернетом постоянно увеличивалось. Прежде всего мы идем в населенные пункты с высоким потребительским спросом. В первом квартале компания прокладывала оптические сети преимущественно в районах с активным жилищным строительством. У жителей появилась возможность подключиться к высокоскоростному интернету от “Ростелекома” и получать все современные цифровые услуги и сервисы».

Артем Яковлев, житель Калининграда:

«Мы купили квартиру в новостройке еще в прошлом году, но до сих пор не могли переехать из-за отсутствия хорошего интернета в доме, поскольку и я, и моя жена работаем онлайн. Как только “Ростелеком” подключил свою оптику к нашему жилищному комплексу, сразу же взяли пакет услуг, подключили интерактивное телевидение и видеосервис Wink, в комплекте получили сим-карты с услугами мобильной связи от “Ростелекома”, вышло довольно выгодно. Теперь можем не только работать с комфортом, но и отдыхать».

Почти 2,5 тыс. семей, которым стал доступен весь спектр цифровых услуг от «Ростелекома», — жители многоквартирных домов.

Технические специалисты компании строят оптику как по технологии GPON («оптика в квартиру»), при которой кабель подключается непосредственно к оборудованию пользователя, так и по технологии FTTb («оптика до здания») при которой к линии сначала подключается оборудование в подъезде многоэтажного дома, а затем и в квартире абонента.

Сегодня цифровая инфраструктура «Ростелекома» охватывает более 280 тысяч домохозяйств в Калининградской области, протяженность линий связи составляет более 2,3 тыс. километров. Только в 2022 году возможность подключить интернет получили 5,7 тыс. семей, специалисты компании проложили почти 160 километров волоконно-оптического кабеля.

Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

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