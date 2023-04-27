Солистка Калининградской областной филармонии прошла в финал всероссийского проекта «Институт оперы»

Анаит Мкртчян. Фото: Калининградская областная филармония

Солистка Калининградской областной филармонии Анаит Мкртчян (сопрано), единственная представительница региона, вошла в число финалистов всероссийского проекта «Институт оперы». Выступление финалистов прошло накануне на сцене Московского концертного зала «Зарядье».

Всего было подано 4 тысячи заявок со всех концов страны, но только 50 самых талантливых солистов стали учениками проекта, из них эксперты выбрали 20 финалистов, в их числе оказалась и калининградка.

Как рассказали в филармонии, финалисты удостоились чести выступить на одной сцене с педагогами проекта, солистами главных театров России: Большого театра, Московского театра «Новая Опера» им. Е.В. Колобова Агундой Кулаевой, Екатериной Морозовой, Алексеем Татаринцевым.

- Я исполняла Арию Микаэлы из оперы «Кармен» Бизе. Выступать на одной сцене со своими вокальными наставниками было очень волнующе и почетно! Судя по реакции публики, мы все справились прекрасно. Концерт прошел на высочайшем уровне, - рассказала Анаит Мкртчян.

Как отметил народный артист РФ Виктор Бобков, директор Калининградской областной филармонии, успех Анаит, ведущей солистки филармонии, в очередной раз доказывает высокий профессионализм солистов учреждения культуры.

- Концерт в «Зарядье» был удивительным, уровень участников — великолепен. Отдать кому-то предпочтение невозможно, все были на высоте, но, на мой взгляд, Анаит во многих моментах выглядела привлекательнее: необыкновенной красоты тембр, безупречность и ровность звучания всех регистров, кантиленно вокального исполнения, – сказал он.

Отметим, Анаит в составе творческого коллектива солистов филармонии была выдвинута на региональную премию «Признание» за достижения в области культуры, литературы и искусства.

Образовательный проект «Институт оперы» — уникальная возможность для молодых одаренных певцов со всей России повысить свой профессиональный уровень и заявить о своем таланте на всю страну.

Проект «Институт оперы» реализуется арт-агентством «Премьер» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.