Калининградец почти полгода воровал обувь со склада через дырку в стене

Кражу 200 пар обуви раскрыли в Калининграде полицейские. Началась эта история с того, что кто-то, воспользовавшись проломом в стене, в период с ноября 2022 года по март 2023-го вытащил из гаража на улице Клинической 200 пар обуви.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, была установлена личность подозреваемого.

Ранее судимый за имущественные преступления 39-летний мужчина регулярно похищал из гаража обувь. Ботинки он потом продавал на одном из городских рынков.

Ведется расследование, возбуждено уголовное дело.