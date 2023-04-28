Педагог из музыкальной школы Немана обратилась в суд после того, как директор сделал ей выговор

Скандал разразился в культурном сообществе города Неман. Там учитель подала в суд на директора музыкальной школы и эту историю обсуждают все педагоги.

Суть в том, что сотрудник музыкальной школы просит суд признать незаконным приказ о вынесении ей выговора «за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей». Как сообщает пресс-служба областного суда, причиной всему стало состоявшееся в конце декабря прошлого года совещание педагогических работников.

В выговоре сказано, что учитель делала замечание директору в грубой форме и на повышенных тонах, а также высказывалась о некомпетентности работников администрации округа и профессиональных достижениях коллег.

«Слова, сказанные очень громко, были слышны на всех этажах здания школы, где находились учащиеся и персонал», - говорится в документе.

Однако, педагог категорически не согласна с приказом, считает его необоснованным и незаконным, просит его отменить.

Кроме того, учитель теперь просит взыскать с образовательного учреждения компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.