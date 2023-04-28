Алиханов приехал на совещание в Зеленоградск на электричке с книгой про оборотней в руках

. Фото: Правительство Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов добрался на совещание в Зеленоградск на электричке. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«Вчера добирался до Зеленоградска на электричке, 79 рублей и 20 минут, пару прочитанных глав», - написал глава региона.

Он опубликовал фото с книгой в руках. Роман, который читал всю дорогу губернатор, называется «Лисьи Броды».

«Лисьи Броды» — новый роман Анны Старобинец, приключенческий мистический триллер про затерянное на русско-маньчжурской границе проклятое место, в котором китайские лисы-оборотни встречаются с советскими офицерами, а беглые зэки — с даосом, владеющим тайной бессмертия.

В Зеленоградске губернатор встретился с местными чиновниками, а также посетил мастерскую художника.