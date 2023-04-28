Синоптики обещают всего один теплый день на майские праздники в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики составили прогноз погоды на майские праздники в Калининграде. Самым теплым среди предстоящих трех выходных дней станет суббота. По данным Гидрометцентра России, температура поднимется до +16 градусов. Вероятность небольшого дождя оценивается в 95%. Давление останется около нормы (757-760 миллиметров ртутного столба).

В воскресенье в нашем городе похолодает до +13 градусов. Осадки не ожидаются. Чуть усилится ветер, чья скорость в порывах составит 14 метров в секунду.

В понедельник, 1 мая, за окном снова будет +12..+13, солнечно и без осадков.