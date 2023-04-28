Калининградская команда на чемпионате России по армрестлингу завоевала 8 медалей

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Фото: министерство спорта Калининградской области
Чемпионат России по армрестлингу собрал в Орле более 600 спортсменов из 50 регионов России. Одной из лучших стала команда из Калининградской области.
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, нашим спортсменам удалось завоевать четыре золотые и четыре серебряные медали в соперничестве женщин, мужчин и ветеранов армрестлинга.
Тройной успех праздновала Наталья Ворон, первенствовав на обеих руках и в двоеборье весовой категории «до 70 кг».
У Елены Вдовиченко – золотая медаль в борьбе на левой руке и серебро в двоеборье весовой категории «до 80 кг».
Еще три серебра – в активе опытнейших калининградских атлетов Алексея Акулина и Александра Друщица, соперничавших среди мужчин-ветеранов массой до 70 и до 100 кг соответственно.