Названы победители регионального этапа олимпиады «Умники и умницы»

. Фото: Правительство Калининградской области

Съемки финала интеллектуальной гуманитарной игры «Умники и умницы» среди старшеклассников прошли 27 апреля. В передаче участвовали лучшие ребята, которых отобрали из 200 школьников. В финал олимпиады попали 48 десятиклассников 35 школ из 16 муниципалитетов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, абсолютным победителем регионального этапа олимпиады стала ученица ШИЛИ Анастасия Нохрина. В число призеров вошли Мария Шендерюк-Жидкова (лицей №23 Калининграда), Арсений Самсоненков (лицей №10 Советска), Илья Бурковский (школа №59 Калининграда), Виктор Мышанский (ШИЛИ), Дарья Рыбакова (лицей №7 Черняховска), Марина Германова (школа №8 Калининграда) и Анна Вахитова (школа поселка Васильково).

Жюри возглавлял губернатор Антон Алиханов, темой финала олимпиады стало «Искусство отражать жизнь: русская театральная культура XIX века».