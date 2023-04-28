Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 28 апреля

В Калининграде в пятницу, 28 апреля, запланирован ряд отключений. Так, в связи с ремонтом оборудования, электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:

ул. Багратиона 81-95

ул. Б. Хмельницкого 17-37, 14 (д/сад № 70), (теп-лопункт)

пр-кт Ленинский 133-151

ул. Мл. лейт. Ротко 4-8, 9-15

ул. Омская 2-18, 6А (Роддом №3), 6Б (ЦТП), 7-11

ул. Ореховая 1-19, 2, 5 (СДЮШОР)

Светофор пр-кт Ленинский – ул. Багратиона

ул. Ген. – лейт. Озерова 6-16

ул. Кирова 1-7, 4-6

ул. Мусоргского 1-3, 4-8

пр-кт Советский 9-11, 20-22, 204

ул. Уральская 3-15 (детская поликлиника №6)

ул. Чайковского 2 (СДЮСШ), 3-11, 4-10

ул. Саратовская 3, 7, 8, 11, 18-28, 19, 19А, 29

ул. Художественная 1-7, 2-8, 12

ул. Воздушная 70, 72, 73-77, 75А, 79А, 85

ул. Бассейная 37, 39,43

пр-кт Мира 111-133, 111А, 138А, 142-146, 142А, 145, 147, 162, 187

Светофор пр-кт Мира - ул. Бассейная

До 13.00 без света остались потребители на:

пр-кт Победы 88-92

ул. Краснооктябрьская 1-11, 2-12

ул. А. Невского 154-160, 179181-183

ул. Краснокаменная 11-13, 12-24, 12А, Б, 15, 23, 23А

Светофор ул. А. Невского – ул. Краснокаменная

пр-кт Мира 61

пр-кт Победы 1, 1А, 3, 26

ул. Пушкина 4, 15

ул. Авторемонтная 2-16, 13-21

ул. Вернадского7-13

ул. Ген.-лейт. Захарова 1-17, 28-34

ул. Дунайская 1-19

ул. Красная 109.

ул. Молдавская 2-8, 1-7

С 13.30 до 18.00 на:

ул. Куйбышева 2 (ЦТП), 17-27, 15 (СОШ № 33), 41-89

Светофор ул. Куйбышева 15 (СОШ № 33).

До 14.00:

ул. Магнитогорская 1, 3 (КНС)

ш. Балтийское 106

ул. Карташева 2, 2А. Б, 4Г, 7, 8-12, 9, 11, 24-42, 28А-Е, 30 А-Г, 27-49

ул. Алтайская 1-я 2-14, 3-27

ул. Алтайская 2-я 1 (котельная), 8

ул. Благодатная 6-10, 5-17

ул. Каблукова 15Б, 15-19

ул. Карташева 51-75, 61А, Б

ул. Макаренко 2А, 3-23, 4-26

ул. Механическая 1-23, 4-22

ул. Селенгинская 12А, 14, 17-21

ул. Сестрорецкая 1-13, 6-10

ул. Славянская 2-14, 3-15, 26, 29-41

пер. Славянский 3

ул. Тихоокеанская 28

ул. Урицкого 19, 27А, 29

ул. Ю. Долгорукого3-5.

Также сообщается, что холодное водоснабжение в связи с ремонтными работами будет отключено до 15.00 по адресу: ул. Черниговская 55-57, до 18.00: ул. Ореховая 7-19.