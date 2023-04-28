В Озерске студент съел булочку с осколками стекла и попал в больницу

Случаем в Озерске заинтересовались следователи регионального следкома. Там 17-летний студент Озерского колледжа агротехнологий купил в буфете учебного заведения булочку. Он съел ее и почувствовал себя плохо. Оказалось, что внутри выпечки были осколки стекла. Парня госпитализировали с травмой пищевода.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, была организована доследственная проверка.

«В настоящее время несовершеннолетнему оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, вреда его здоровью не причинено», - отметили в СК.

Ну а пока службы проверяют поставщика булочек в буфет.