В Калининграде движение по мосту на Киевской ограничат в субботу до 10 мая

В Калининграде в субботу, 29 апреля, начинается ремонт моста на Киевской. С завтрашнего дня и до 10 мая планируется ограничить движение транспорта по этому путепроводу.

Как напоминает пресс-служба мэрии разрушение шва на одной полосе моста нужно срочно устранить.

На время выполнения работ для движения всех видов транспорта закроют крайнюю правую полосу путепровода направлением из центра. Движение в обоих направлениях будет осуществляться по двум полосам.

В администрации города также напоминают, что 29 апреля из-за праздника МЧС временно закроют ул. Гаражную (от пл. Победы до ул. Юношеской) и проезд вдоль КДЦ на самой площади Победы.