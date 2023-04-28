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НовостиОбщество28 апреля 2023 15:55

В Калининграде движение по мосту на Киевской ограничат в субботу до 10 мая

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в субботу, 29 апреля, начинается ремонт моста на Киевской. С завтрашнего дня и до 10 мая планируется ограничить движение транспорта по этому путепроводу.

Как напоминает пресс-служба мэрии разрушение шва на одной полосе моста нужно срочно устранить.

На время выполнения работ для движения всех видов транспорта закроют крайнюю правую полосу путепровода направлением из центра. Движение в обоих направлениях будет осуществляться по двум полосам.

В администрации города также напоминают, что 29 апреля из-за праздника МЧС временно закроют ул. Гаражную (от пл. Победы до ул. Юношеской) и проезд вдоль КДЦ на самой площади Победы.