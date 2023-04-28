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НовостиОбщество28 апреля 2023 11:01

У поселка Маяковское Гусевского района обнаружили сгоревшую свалку

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

В Калининградской области обнаружили очередную свалку мусора. На этот раз речь идет о складировании отходов разного класса опасности на земельном участке близ поселка Маяковское Гусевского района.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, специалисты которого провели обследование участка сельхозназначения.

Выяснилось, что участок принадлежит юридическому лицу и используется под пашню, также установлен факт сжигания опасных отходов.

Образцы почвы отправлены в лабораторию. В Россельхознадзоре обещают принять меры.