В Калининграде хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте

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Власти Калининграда хотят повысить стоимость проезда в городском общественном транспорте. Об этом в пятницу, 28 апреля, сказал заместитель главы администрации города Игорь Шлыков.

- Ожидаем. Да, мы хотели бы, чтобы стоимость проезда была повышена. Она не корректировалась уже давно. Все тратят деньги – не стоят цены на месте, - сказал он.

По словам чиновника, повышение должно случиться в ближайшие 2-3 месяца.

Сколько будет стоить проезд, в мэрии не сообщили, ответив, что этот вопрос в компетенции областной Службы по тарифам и правительства Калининградской области.