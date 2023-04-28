Изображение Дома Советов стало товарным знаком

. Фото: Александр КАТЕРУША

Корпорация развития Калининградской области зарегистрировала товарный знак с изображением Дома Советов. Оно внесено в государственный реестр товарных знаков обслуживания – регистрация состоялась в марте. Об этом сообщается на страничке Корпорации в «ВКонтакте».

«Корпорация развития стала правообладателем знака, как объекта интеллектуальной собственности и может использовать его при производстве широкого ряда товаров и оказании различных услуг», - отмечается в сообщении.

В перечне товаров и услуг: канцелярские принадлежности, включая сувенирные блокноты и иную полиграфию на бумаге и тканях, оказание рекламных и консалтинговых услуг.

Как пояснил генеральный директор АО «Корпорация развития Калининградской области» Андрей Толмачев, Корпорация планирует самостоятельно использовать изображение Дома Советов при изготовлении продукции информационного характера, сувениров.

Уверяют, что планов «разворачивать масштабную претензионную работу к организациям, которые сейчас используют изображение Дома Советов в культурных или некоммерческих целях, у Корпорации в настоящий момент нет».

Между тем, в Калининграде началась подготовка к сносу Дома Советов.