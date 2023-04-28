Власти Калининграда рассказали, где организуют городские пляжи для летнего отдыха

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде определены официальные места для отдыха летом. Городские пляжи планируется организовать на озерах Пелавском, Карповском, Шенфлиз, Голубых и в карьере у СНТ «Мечта» в микрорайоне Прибрежный.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что открытие пляжного сезона в этом году в Калининграде запланировано на 1 июня.

Перед началом купального сезона пляжи проверяют и очищают от мусора побережье и дно водоемов.

Все указанные места благоустроены, везде будут дежурить спасатели.

На всех остальных водоемах Калининграда купание запрещено. Кроме того, запрещено плавать на маломерных моторных судах на озерах Пелавском, Шенфлиз, Карповом, Лесном, Голубых, пруду Мельничном. Также запрещено использовать гидроциклы в Калининградском морском канале и по реке Преголе (от двухъярусного железнодорожного моста до моста на Южном обходе (16,4 км).