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НовостиТуризм28 апреля 2023 15:26

«Близкое к аншлагу»: В Калининграде ждут море туристов на майские праздники

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области на майские праздники чтоб примерно на 10 процентов больше туристов, чем год назад.

Об этом сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак во время форума HoReCa, который прошел в Светлогорске.

- На майские праздники ожидаем что-то близкое к аншлагу, - сказал министр, но уточнил, что о количестве туристов пока говорить сложно. - Постфактум скажем точно, но сейчас бронирование отелей составляет около 75 процентов. Это неплохой показатель с учетом того, что многие принимают решение непосредственно перед поездкой. Видим, что активность выше, чем в прошлом году.