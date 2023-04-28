В Калининграде появится новый автобусный маршрут №33 – от Сельмы до онкоцентра

. Фото: мэрия Калининграда

Маршрутная сеть общественного транспорта Калининграда изменится с осени.

Как рассказал в пятницу, 28 апреля, заместитель главы администрации Игорь Шлыков, нововведение связано с развитием новых районов города.

В частности, появится новый автобусный маршрут № 33, который через Северный и Южный вокзалы, а также остров, соединит ДС «Янтарный» на Сельме с онкоцентром и кардиоцентром.

- Октябрьский остров – видим, как динамично развивается эта территория Калининграда. Уже действует хореографическое училище, открыто продолжение благоустроенной набережной. Появляется там очень много людей: отдыхают, занимаются физкультурой и спортом, - сказал замглавы администрации. - №33 - это новый маршрут, его не было. Связано с тем, что мы хотим зайти на кардиоцентр.

По его словам, маршрут хотят запустить к сентябрю. К этому моменту будет усовершенствована дорога на острове. Летом там займутся поворотами, «радиусы доведут до нормативных», уйдя от острых углов на поворотах.

Уже известно, на маршруте будут ходить 10 автобусов.