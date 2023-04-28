В мэрии рассказали об изменении маршрута автобуса №36

В Калининграде с мая изменится маршрут автобуса №36. Его пустят через улицу Понартскую и Ульяны Громовой. Об этом в пятницу, 28 апреля, на презентации новой маршрутной сети сказал заместитель главы администрации города Игорь Шлыков.

Маршрут №36 пустят в начале мая через ул. Понартскую в тестовом режиме.

- Тестируем. Мы запускаем маршрут и смотрим, как меняется пассажиропоток на всем протяжении маршрута, какой пользовательский спрос конкретно в этих точках. Если маршрут будет положительно воспринят населением, для нас будет сигнал – можно оставлять, - сказал Игорь Шлыков.

Также говорили и о маршруте №39, который свяжет Октябрьский остров с центром города и пойдет по Парадной набережной с заездом в зону жилой застройки.

Еще одно изменение коснется маршрута №11, конечная остановка которого сейчас находится на кольце Маршала Покрышкина – Молодой Гвардии. Его хотят продлить до острова.