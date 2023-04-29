В Калининграде прошла встреча нового командующего Балтийским флотом с офицерами

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов представляет офицерам нового командующего Балтфлотом Владимира Воробьева. Фото: пресс-служба Балтфлота

В пятницу, 28 апреля в штабе Балтийского флота Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов представил офицерам нового командующего Балтфлотом Владимира Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что вице-адмирал Владимир Воробьев назначен на должность командующего Балтийским флотом Указом Президента России вместо адмирала Виктора Лиины, который направлен командовать Тихоокеанским флотом.

Вице-адмирал Владимир Воробьев – потомственный военный моряк.

В 1990 году после окончания Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола проходил службу на атомных подводных лодках Северного флота, был командиром соединения начальником управления боевой подготовки флота, командиром Беломорской военно-морской базы.

После окончания Военной академии Генерального штаба ВС РФ в 2019 году был назначен первым заместителем командующего флотом – начальником штаба Балтийского флота, а затем возглавил штаб Северного флота.

В ноябре 2021 года контр-адмирал Владимир Воробьев принял должность заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, а затем был назначен командующим Балтийским флотом.

- Во время встречи Николай Евменов отметил, что Балтфлот сегодня выполняет широкий спектр задач, являясь серьезным фактором и инструментом гарантированной безопасности на северо-западе страны. Балтийский флот продолжит оснащаться современными кораблями и системами вооружений. Будет совершенствоваться и комплексная самодостаточная инфраструктура базирования флота, - подчеркнули в пресс-службе.