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НовостиОбщество29 апреля 2023 6:12

В Калининграде прошла встреча нового командующего Балтийским флотом с офицерами

Владимира Воробьева представил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов
Вера Гринвич
Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов представляет офицерам нового командующего Балтфлотом Владимира Воробьева.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов представляет офицерам нового командующего Балтфлотом Владимира Воробьева.

Фото: пресс-служба Балтфлота

В пятницу, 28 апреля в штабе Балтийского флота Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов представил офицерам нового командующего Балтфлотом Владимира Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что вице-адмирал Владимир Воробьев назначен на должность командующего Балтийским флотом Указом Президента России вместо адмирала Виктора Лиины, который направлен командовать Тихоокеанским флотом.

Вице-адмирал Владимир Воробьев – потомственный военный моряк.

В 1990 году после окончания Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола проходил службу на атомных подводных лодках Северного флота, был командиром соединения начальником управления боевой подготовки флота, командиром Беломорской военно-морской базы.

После окончания Военной академии Генерального штаба ВС РФ в 2019 году был назначен первым заместителем командующего флотом – начальником штаба Балтийского флота, а затем возглавил штаб Северного флота.

В ноябре 2021 года контр-адмирал Владимир Воробьев принял должность заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, а затем был назначен командующим Балтийским флотом.

- Во время встречи Николай Евменов отметил, что Балтфлот сегодня выполняет широкий спектр задач, являясь серьезным фактором и инструментом гарантированной безопасности на северо-западе страны. Балтийский флот продолжит оснащаться современными кораблями и системами вооружений. Будет совершенствоваться и комплексная самодостаточная инфраструктура базирования флота, - подчеркнули в пресс-службе.