В Калининграде заработала единая служба репродукторного выбора

Проект призван способствовать снижению числа сделанных абортов, отказов от новорожденных. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

О создании в регионе единой службы репродукторного выбора сообщили в министерстве социальной политики Калининградской области.

- Новое направление организовано на базе центра социальной помощи семье и детям. Основная цель службы – помочь женщине принять решение в ситуации репродуктивного выбора, сохранить беременность, - отметили в ведомстве.

Сообщается, что проект «будет способствовать снижению числа сделанных абортов, отказов от новорожденных детей, увеличению рождаемости и сокращению числа семей в социально опасном положении».

- Специалисты составят индивидуальный план сопровождения в течение всей беременности и первых месяцев жизни ребенка, к работе привлекут юристов, клинических психологов, священнослужителей. Женщины смогут посещать школы по подготовке к родам и будущих родителей, пройти курс оздоровления в рамках нацпроекта «Демография», - рассказали в министерстве.

Дополнительную информацию можно получить:

- в отделе семьи министерства соцполитики: 8 (4012) 599-614, 8 (4012) 599-685;

- в центре социальной помощи семье и детям: 8 (4012) 957-303.