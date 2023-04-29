В минприроды рассказали о результатах оказания услуг по выписке древесины по-новому

По заверению властей, в регионе теперь не должно быть проблем с заготовкой дров. Фото: Александр КАТЕРУША

В региональном минприроды прокомментировали предварительные результаты оказания услуги по выписке древесины.

- С июля 2022 года решили полностью поменять принцип оказания услуги и повысить ее эффективность, - говорится в отчете.

Самое главное новшество – внедрение информационной системы, которая распределяет отводы и делянки между гражданами.

Какие же итоги?

- Во-первых, теперь каждый обратившийся может рассчитывать на до 12 кубов древесины. Необходимый объем гражданин определяет самостоятельно. Раньше же нужно было пользоваться сложным расчетом с привязкой к площади помещения и доли гражданина в собственности. Во-вторых, срок оказания услуги - 15 дней. СМС-информирование о результатах, возможность подачи заявления в Единый портал госуслуг, возможность принять условия договора без личного визита в лесничество, оплатив договор по реквизитам, - отметили в ведомстве.

Проведена работа и относительно нуждающихся граждан.

- Многодетные семьи, ветераны и инвалиды могут в приоритетном порядке подавать заявления до 1 апреля, - рассказали в министерстве и привели пример, как в Славском районе более 75 многодетных семей обеспечены договорами на заготовку древесины по льготным ценам для отопления своих домов, для ремонтных, строительных работ.