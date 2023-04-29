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НовостиОбщество29 апреля 2023 9:47

Житель Советска украл женский купальник и платки

Полиция уже задержала любителя прекрасного
Вера Гринвич
Полицейские вернули все похищенные вещи.

Полицейские вернули все похищенные вещи.

Фото: Татьяна Коркина

В полицию Советска обратилась 30-летняя местная жительница с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- Женщина рассказала, что днем около дома неизвестный проник в салон ее автомобиля «Мазда» через незапертую дверь и похитил пакет, в котором находились женский купальник, сумка и два платка,- рассказали в полиции.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель, ранее он был неоднократно судим.

Сообщается, что часть имущества он успел продать, однако полицейским удалось в итоге вернуть заявительнице все похищенные вещи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Любителю прекрасного грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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