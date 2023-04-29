В Славске возбуждено уголовное дело за вовлечение подростков в распитие алкоголя

Акция «Не спаивайте наших детей!» проводилась в регионе органами профилактики в течение двух месяцев - с 20 февраля по 20 апреля 2023 года.

- В ходе акции организовано более двухсот рейдов, проведено 799 проверок торговых точек, реализующих алкогольную продукцию. К участию в них были привлечены участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, общественники, - сообщают в пресс-службе регионального правительства.

В отчете говорится, что составлено 26 протоколов об административном правонарушении за нарушение правил продажи спиртосодержащих напитков. На момент окончания акции на работников торговли наложено штрафных санкций в размере 150 тысяч рублей.

- Кроме того, в Славском округе возбуждено уголовное дело за вовлечение подростков в систематическое распитие алкоголя, - отмечают организаторы акции.

Всего за три месяца текущего года в органы внутренних дел за различные правонарушения был доставлен 181 несовершеннолетний, из которых 41 - за употребление алкоголя. За этот период муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав привлечено к административной ответственности за употребление несовершеннолетними алкоголя 39 родителей подростков, не достигших возраста административной ответственности (16 лет) и 45 несовершеннолетних старше 16 лет.