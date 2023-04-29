В Калининграде появился мурал с изображением пожарного

В Калининграде мурал с изображением пожарного можно увидеть на улице Гайдара. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Торжественное открытие мурала состоялось в пятницу, 28 апреля на улице Гайдара.

- Идея создать монументальную живопись принадлежит сотрудникам Главного управления МЧС России по Калининградской области. А поддержали настенное творчество в региональном правительстве и городской администрации, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Мурал на фасаде жилого дома по адресу – Гайдара, 89, создали художники Грачик и Маргарита Гущан.

Напомним, День пожарной охраны отмечается сегодня, 29 апреля. С 11.00 на площади Победы в Калининграде проходят праздничные мероприятия.