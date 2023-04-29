В микрорайоне Космодемьянского мужчина преследовал несовершеннолетнюю

В субботу, 29 апреля в полицию Калининграда поступило сообщение о том, что в микрорайоне Космодемьянского за девочкой-подростком по неизвестным ей причинам неотрывно следовал мужчина.

- Несовершеннолетняя забежала в подъезд и скрылась от него, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Стражи порядка опросили очевидцев произошедшего.

- Личность мужчины установлена. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, в ходе которого будет дана правовая оценка его действиям, - отметили в полиции.