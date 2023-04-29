В Гурьевском районе за десять лет построено 17 детских садов

Новый детский сад - новые возможности развития детей. Фото: Правительство Калининградской области

В поселке Васильково Гурьевского района открылся новый детский сад на 225 мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сад построен в рамках национального проекта «Демография». В нем предусмотрено десять групп: пять – для малышей от 1,5 до 3 лет на 105 мест, младшая, средняя и старшая группы, а также две – для детей подготовительного возраста.

В здании оборудованы медицинский и пищевой блоки, музыкальный и спортивный залы, методический кабинет.

На территории смонтированы спортивная площадка со специальным современным покрытием для детей старшего дошкольного возраста, оснащенная физкультурным оборудованием, современная интерактивная площадка «Метеостанция» для всестороннего развития детей.

В рамках безопасного пребывания детей установлена внешняя и внутренняя системы видеонаблюдения, которая будет подключена к системе «Безопасный город».

- Это долгожданный объект, учитывая, что за последние годы количество жителей Гурьевского округа увеличилось почти в два раза. Приезжает много молодых семей с детьми. За последние 10 лет – это 17-й детский сад, который построен в муниципалитете. Ставим амбициозные цели и работаем на опережение – с учетом планируемых изменений в генплане и увеличением площади под ИЖС сначала переводим земли под социальные задачи. В скором времени здесь не только появятся новые детсады, но и три школы, а также детская поликлиника, – отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время осмотра нового дошкольного учреждения.