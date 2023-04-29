Из Калининградской области в Мексику экспортировано почти 60 тысяч тонн пшеницы

Около 60 тысяч тонн пшеницы направлено из Калининградской области в Мексику судовыми партиями. Фото: Мария ЛЕНЦ

С территории Калининградской области в Мексиканские Соединенные Штаты с начала 2023 года под контролем Управления Россельхознадзора осуществлен вывоз 57 тысяч тонн продовольственной пшеницы. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года эти объемы в 2 раза выше. Об этом сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

- Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям Мексики. Подкарантинный груз отправлен судовыми партиями, - говорится в сообщении.