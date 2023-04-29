Российские дипломаты почтили память павших советских воинов в Бранево

Цветы возложены к мемориалу советских воинов-освободителей и от имени Калининградской области. Фото: Антон АЛИХАНОВ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем телеграм-канале сообщил, что сегодня, 29 апреля, почтили память павших советских воинов на братском кладбище в польском городе Бранево.

- Собрались российские дипломаты под руководством Чрезвычайного и полномочного посла России в Польше Сергея Андреева. Цветы были возложены к мемориалу советских воинов-освободителей и от имени Калининградской области. Мы помним и чтим подвиг советского солдата, - написал глава региона.

Антон Алиханов также напомнил, что само захоронение возникло в феврале 1945 года после боев в городе Браунсберг (ныне Бранево). Почти сразу началось строительство мемориального комплекса: после окончания Великой Отечественной войны сюда были перенесены останки солдат Красной Армии из окрестных братских могил.

- В Бранево, крупнейшем в Европе захоронении красноармейцев, покоятся более 31 тысячи советских солдат. В конце 1960-х годов в Бранево был установлен памятник советским солдатам-освободителям, - отметил губернатор.

Антон Алиханов также выразил возмущение «развернутой в ряде стран ЕС, по сути войной, против памятников нашим солдатам, проливавших кровь за свободу народов Европы».